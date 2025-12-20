Giovanni Fattori e l’amico ritrovato | Caro Marchesini | la lettera inedita

"Artista coscienzioso e valente, cui particolar cura è lo studio del vero". Angelo De Gubernatis, pioniere nel campo delle lingue orientali e prolifico poligrafo, nel suo prezioso Dizionario degli artisti italiani viventi (1906) definiva così Riccardo Marchesini, pittore e collezionista d’arte bolognese. Il suo nome riaffiora in una missiva inedita di Fattori, una cartolina riemersa dal mare magnum del collezionismo. Una scoperta avvenuta nei giorni della mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura in corso a Livorno, a Villa Mimbelli fino all’11 gennaio. Oltre duecento raccolte in occasione del bicentenario della nascita del caposcuola dei Macchiaioli che vide la luce il 6 settembre 1825 in via del Monte, poi via della Coroncina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

