Giovani professioni e AI | cambiare senza perdere umanità e benessere

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto di rapide innovazioni e sviluppi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, giovani e professionisti si trovano a dover adattarsi senza perdere di vista valori fondamentali come l’umanità e il benessere. La tecnologia può offrire strumenti utili, ma resta essenziale mantenere un approccio equilibrato, basato su intuizione e relazioni di fiducia. Cambiare sì, ma senza compromettere la nostra natura e serenità.

Nessuna tecnologia potrà mai sostituire l’intuito umano e i consigli delle persone di fiducia, mentre l’incalzare delle novità pur generando entusiasmo impone una necessità di continuo aggiornamento che mette a rischio il benessere. Ciò anche nell’ambito della Gen Z, quella dei “nativi digitali” che, pur avendo molta più dimestichezza con l’AI, fatica a disconnettersi, esprimendo anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

