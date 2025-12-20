Giovane fermato in auto poi il sospetto | blitz in casa trovata cocaina e 3mila euro

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’operazione antidroga conclusasi con un arresto. Nel pomeriggio di giovedì 18, i carabinieri di Lido degli Estensi, impegnati in un pattugliamento a Goro, hanno arrestato un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Giovane fermato in auto, poi il sospetto: blitz in casa, trovata cocaina e 3mila euro Leggi anche: Una donna si nasconde tra le auto, scatta il blitz: trovata cocaina per oltre 27mila euro Leggi anche: Tir sbanda a Ventimiglia e scatta il controllo, trovata cocaina per 50 milioni di euro: il video del blitz Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Auto sospetta fermata nella notte, a bordo trovati due 'piedi di porco': coppia nei guai; Pusher di crack ad appena 16 anni, arrestato in via Emilia Est; Una frusta, una mazza e 500 grammi di cocaina in auto (nella griglia di aerazione): 65enne arrestato a Loranzè; Fermato con 77 dosi di hashish nascoste in auto: arrestato. Lograto, fermato in auto con un amico: 25enne in manette per spaccio - Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, aveva con sè un marsupio contenente 20 involocri di cellophane contenenti cocaina, pronti per lo smercio. quibrescia.it

Perseguita l'ex e la figlia a Mestre arrivando a tentare di incendiare l'auto della giovane, arrestato - Arrestato a Mestre un uomo accusato di atti persecutori: minacce e tentato incendio contro ex compagna e figlia. virgilio.it

Auto in fiamme nella rimessa: fermato un 20enne - Auto in fiamme nella rimessa: fermato un 20enne Gli inquirenti hanno il forte sospetto che sia l'autore dell'incendio che causato ingenti danni sabato sera a Kappel ... laregione.ch

Durante un posto di controllo, il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto #Caivano - facebook.com facebook

l giovane Alessandro Chiani, già fermato ad agosto per un furto a Riccione, è accusato di aver ferito gravemente un 22enne insieme a un gruppo di amici della “Monza bene” #Riccione #Cronaca x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.