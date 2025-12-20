L'onorevole Carlo Giovanardi ha commentato l'episodio della tessera del Pd attribuita postumo a Tina Anselmi, affermando che si tratta di un'appropriazione indebita. Secondo Giovanardi, Anselmi, deceduta dieci anni fa, non ha mai fatto parte del Partito Democratico, come confermato dalla famiglia. La questione ha suscitato discussioni sul rispetto della memoria e sull'uso delle identità storiche. Giovanardi: “Tina Anselmi sulla tessera del Pd è

Onorevole Carlo Giovanardi, perché Tina Anselmi sulla tessera del Pd è una appropriazione indebita? «Tina Anselmi è morta dieci anni fa ed in vita non ha mai aderito al Pd, come esplicitamente ammesso dalla famiglia. Come si fa allora ad usarla come testimonial sulla tessera del Pd del 2026, un partito che sotto la guida di Elly Schlein sostiene principi totalmente opposti da quelli testimoniati da Tina Anselmi con grande coerenza in tutto il suo impegno politico?» Perché, secondo lei, Tina Anselmi non sarebbe mai entrata nel Pd? «Il fatto certo è che lei non è mai entrata in quel partito. Lo scandalo sta proprio nell’appropriarsi della sua storia per farne la testimonial di atteggiamenti radicali che non ha mai condiviso in vita sua, ma che viceversa ha sempre combattuto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giovanardi: “Tina Anselmi sulla tessera del Pd è appropriazione indebita. È come vedere me sul carro del Gay Pride”

Schlein mette Tina Anselmi sulla tessera 2026. Ma la sua storia e i suoi principi non c’entrano niente col Pd - La tessera Pd del 2026 è stata dedicata a Tina Anselmi, fervente cattolica, ex parlamentare e ministro della Democrazia Cristiana. msn.com