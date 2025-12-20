Giotto tre piazze in una | Un quartiere rilanciato

AREZZO Piazza Giotto torna ufficialmente alla città dopo un cantiere durato 18 mesi e un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro finanziato con fondi Pnrr. L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza del sindaco Alessandro Ghinelli, del vicesindaco Lucia Tanti e degli assessori Alessandro Casi e Francesco Lucherini, che hanno presentato uno degli interventi di riqualificazione urbana più rilevanti degli ultimi anni per il tessuto cittadino. La nuova piazza nasce come spazio polifunzionale, pensato per accogliere funzioni diverse e integrarle nella vita quotidiana del quartiere: dal sagrato della chiesa al mercato rionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

