In città l’ arte contemporanea torna protagonista con la mostra di Antonio Giosa (foto), dal titolo ‘Qualcosa di una vita.’, stamattina dalle 10.30 all’agenzia generale di Generali Italia (viale Manzoni 4a). L’inaugurazione della rassegna, preceduta da una al Museo Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, si svolge alla presenza della direzione aziendale e del vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno. L’esposizione riunisce una selezione di opere tratte dalla più recente produzione scultorea dell’artista, realizzate tra il 2022 e quest’anno. Il percorso propone una riflessione su 55 anni di ricerca e la pubblicazione di una monografia inedita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giosa all’agenzia di Generali espone ‘Qualcosa di una vita...’

Leggi anche: Ucraina, Agea indicata come unica agenzia europea per la realizzazione di una agenzia di pagamento

Leggi anche: Calo demografico, la proposta di De Palo agli Stati Generali: “Ora un’agenzia per la natalità”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Attivo #stage all'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica - Grecia e Belgio. @AgenziaGioventu eurokomonline.eu/index.php/stud… x.com