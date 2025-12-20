Giosa all’agenzia di Generali espone ‘Qualcosa di una vita’
In città l’ arte contemporanea torna protagonista con la mostra di Antonio Giosa (foto), dal titolo ‘Qualcosa di una vita.’, stamattina dalle 10.30 all’agenzia generale di Generali Italia (viale Manzoni 4a). L’inaugurazione della rassegna, preceduta da una al Museo Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, si svolge alla presenza della direzione aziendale e del vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno. L’esposizione riunisce una selezione di opere tratte dalla più recente produzione scultorea dell’artista, realizzate tra il 2022 e quest’anno. Il percorso propone una riflessione su 55 anni di ricerca e la pubblicazione di una monografia inedita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
