Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669 legge rifinanziata dall' Ars
“È stato approvato dall’aula l’articolo che rifinanzia la legge istitutiva della Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. Una pagina di storia diventa occasione di valorizzazione turistica e un’opportunità di promozione e rilancio in chiave culturale e ambientale del nostro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
