Giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin per fare una proposta di matrimonio | Olya sposami! Presidente lei è invitato – Il video
«Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4.». Così un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente della Russia, Vladimir Putin, attirando l’attenzione della sala e delle telecamere con un gesto del tutto inatteso. Il giovane reporter, con tanto di giacca elegante e papillon al collo, si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta. La proposta in diretta. «So che la mia ragazza sta guardando questa conferenza stampa in questo momento. Olya cara, per favore sposami!», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online
