«Vladimir Vladimirovich, buongiorno. Mi chiamo Kirill Bazhanov, di Canale 4.». Così un giornalista russo ha interrotto la conferenza stampa di fine anno del presidente della Russia, Vladimir Putin, attirando l’attenzione della sala e delle telecamere con un gesto del tutto inatteso. Il giovane reporter, con tanto di giacca elegante e papillon al collo, si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta. La proposta in diretta. «So che la mia ragazza sta guardando questa conferenza stampa in questo momento. Olya cara, per favore sposami!», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Conferenza di fine anno di Putin, la proposta di matrimonio che sorprende tutti in diretta

Leggi anche: “Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio nella conferenza di Putin

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Russia: il giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin e lo invita alle sue nozze; Olya, sposami!: il giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin e lo invita alle nozze; Giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin per fare una proposta di matrimonio: «Olya, sposami! Presidente, lei è invitato» - Il video; Di amore, alieni e altri inganni: tutte le stranezze della conferenza stampa di Putin.

Giornalista interrompe la conferenza stampa di Putin per fare una proposta di matrimonio: «Olya, sposami! Presidente, lei è invitato» – Il video - Il giovane reporter si è alzato e ha mostrato un cartello rivolto alla fidanzata e ha pronunciato il suo appello in diretta ... open.online

Vladimir Putin interrotto da una proposta di matrimonio: «Olga, vuoi sposarmi?». L'invito di nozze allo zar innamorato - Un giovane giornalista ha portato un momento di grande intimità nel cuore della conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin, facendo irrompere un gesto romantico che ha ... msn.com