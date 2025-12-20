Giorgetti | restoconta risultato Manovra
Giorgetti ha dichiarato di preferire concentrarsi sul risultato finale della Manovra, piuttosto che sulle dimissioni. Ha sottolineato di aver affrontato numerose Leggi di Bilancio e di conoscere bene il processo. La sua attenzione è rivolta all’efficacia del risultato, più che alle formalità o alle dichiarazioni personali. Alla domanda sulle dimissioni, ha risposto che ci pensa, ma che l’importante è il risultato finale. Giorgetti: resto, conta risultato Manovra.
12.00 Alle dimissioni ci penso e sarebbe bello, ma "è la 29ma Legge di Bilancio che faccio e so come funziona: m'interessa il prodotto finale, non quello che presento io". Così il ministro Giorgetti lasciando la Commissione Bilancio in Senato, interpellato sulle frizioni in maggioranza sulle pensioni. Sul taglio della misura sul cumulo dei fondi da previdenza complementare ai fini dei requisiti per anticipare la pensione di vecchiaia: "E' stata introdotta l'anno scorso dal nostro governo e pare non interessasse a nessuno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
