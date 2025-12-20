Giorgetti | restoconta risultato Manovra

Giorgetti ha dichiarato di preferire concentrarsi sul risultato finale della Manovra, piuttosto che sulle dimissioni. Ha sottolineato di aver affrontato numerose Leggi di Bilancio e di conoscere bene il processo. La sua attenzione è rivolta all’efficacia del risultato, più che alle formalità o alle dichiarazioni personali. Alla domanda sulle dimissioni, ha risposto che ci pensa, ma che l’importante è il risultato finale. Giorgetti: resto, conta risultato Manovra.

