Giorgetti scherza sulle dimissioni | Per me sarebbe la cosa migliore
« Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare. Però, siccome è la 29esima legge di bilancio che faccio, so perfettamente come funziona, so che sono cose naturali». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, interpellato sulle frizioni in maggioranza sulle pensioni degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
