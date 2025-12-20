Una vittoria del gruppo. Così Giovanni Fabbian ha fotografato il successo dei rossoblù dagli undici metri. Un passaggio alla finale ottenuto tutti insieme appunto, perché dal dischetto sono andati in tanti, tra errori e realizzazioni, ma l’esserci arrivati è stato frutto di uno sforzo collettivo. Di quel gruppo che unito sta lottando tra le difficoltà di una stagione frenetica, che ora vede i rossoblù nuovamente protagonisti, alla ricerca di nuova gloria. "Questa è la vittoria del gruppo, siamo una squadra unita e in campo si vede. Lavoriamo benissimo e quando è cosi tutto viene meglio", mette a verbale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioia Fabbian: "Siamo uniti e in campo si vede". Calma Pobega: "La finale sarà un’altra partita"

Leggi anche: “Vede qualcuno aprire i pacchi o appeso ai lampadari? Questo non è un programma di intrattenimento. Noi siamo un’altra cosa”: Bruno Vespa perde le staffe con Massimo Lovati

Leggi anche: La Ue odia proprio chi difende la vita. Un’altra associazione si vede levare i soldi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gioia Fabbian: "Siamo uniti e in campo si vede". Calma Pobega: "La finale sarà un’altra partita" - Così Giovanni Fabbian ha fotografato il successo dei rossoblù dagli undici metri. ilrestodelcarlino.it