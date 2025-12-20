Giarre stop a un locale del centro | Carabinieri dispongono la sospensione dell’attività
Controlli sul territorio per la sicurezza pubblica. Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dell' Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire il rispetto della legalità e la tutela dell'ordine pubblico. In questo contesto, i Carabinieri della Stazione di Giarre hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni nei confronti di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino. Sospensione di sette giorni per un bar del centro. Il provvedimento riguarda un locale di proprietà di un 48enne residente a Giarre ed è stato disposto per una durata di 7 giorni.
