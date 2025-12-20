Giardini La Mortella | aperture straordinarie tra Natale e l’Epifania
Il periodo più magico dell’anno è iniziato ed anche i Giardini la Mortella di Ischia si apprestano ad accogliere il pubblico avvolti nella loro meravigliosa atmosfera invernale. Per il periodo natalizio la Fondazione Walton ha previsto aperture straordinarie nelle giornate di: sabato 27, lunedì. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
