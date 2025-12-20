Giardini La Mortella | aperture straordinarie tra Natale e l’Epifania

Toscana da scoprire: da Fiesole a Firenze, da Siena a Volterra, le novità e le aperture straordinarie - Un territorio che nasconde sempre nuove sorprese e suggestioni, circondati dalla bellezza secolare di ville, giardini, arte contemporanea e luoghi della memoria. ilmessaggero.it

Nei giardini 'La Mortella' si esibisce la 'Scalzabanda' - Giovedi 24 luglio alle ore 21 nel Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia si svolgerà la serata "partenopea" con l'esibizione di "ScalzaBanda" associazione attiva a Napoli, nel quartiere ... ansa.it

IT: Siamo onorati di annunciare che i Giardini Ravino hanno ricevuto il Premio GreenCare 2025 per l’Azione “Arte Contemporanea in un Giardino”. Un riconoscimento che ci emoziona profondamente e che condividiamo con il Giardino del Mago di Palazzo Ca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.