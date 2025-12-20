Nel corso di un intervento negli studi di Dazn, Giaccherini ha commentato la recente vittoria della Juventus sulla Roma, evidenziando la crescita mentale della squadra. L’ex giocatore ha sottolineato come questo risultato rappresenti un passo importante anche in ottica campionato, mettendo in luce l’impegno e la determinazione del gruppo. Giaccherini applaude la Juve e avvisa: «Quella contro la Roma è una vittoria importante anche in chiave campionato».

Giaccherini negli studi di Dazn analizza la vittoria sulla Roma e sottolinea la crescita mentale del gruppo: l’asticella della Juventus si è alzata. Il netto trionfo per 2-1 ottenuto all’Allianz Stadium contro la Roma non porta in dote alla Juventus soltanto tre punti fondamentali per la classifica, ma rappresenta un vero e proprio manifesto programmatico per il resto della stagione. A sottolineare l’importanza specifica e il peso specifico di questa prestazione convincente è stato Emanuele Giaccherini. L’ex “tuttofare” bianconero, protagonista di scudetti storici e oggi apprezzato opinionista tecnico negli studi di Dazn, ha analizzato a caldo la vittoria della squadra guidata da Luciano Spalletti, leggendo tra le righe di una partita che potrebbe segnare la vera e definitiva svolta del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giaccherini applaude la Juve e avvisa: «Quella contro la Roma è una vittoria importante anche in chiave campionato»

