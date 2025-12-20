GF Vip Dal Moro denuncia | Tutto marcio una vergogna
Daniele Dal Moro, tra i concorrenti più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, torna a parlare apertamente della sua squalifica dal reality di Canale 5. L’esclusione, avvenuta nel marzo 2023, era stata motivata dalla produzione con “atteggiamenti irruenti e irrispettosi” nei confronti dell’allora fidanzata Oriana Marzoli, considerati in violazione del regolamento del programma. A distanza di tempo, Dal Moro continua a ritenere la decisione ingiusta e non completamente accettata. Accuse al sistema e chat con Signorini. Negli ultimi giorni, l’ex gieffino ha scelto di rompere il silenzio tramite alcune Instagram Stories, in cui parla di un “sistema sbagliato”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: ‘Sono stato usato e buttato’: Daniele Dal Moro riapre la ferita della squalifica al GF Vip e attacca Signorini
Leggi anche: Chi è Dolce Dona, in arrivo dal GF Vip Kosovo
Caso Signorini, ex vippone rivela: Se George Ciupilan avesse il coraggio di parlare...; Bufera su Alfonso Signorini: dopo le accuse di Fabrizio Corona parlano Pierpaolo Pretelli, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro; GF VIP, rivelazioni shock di Corona su Alfonso Signorini: reagiscono tre ex concorrenti; Scandalo Signorini: perché i VIP parlano solo ora? Cavalcano l’onda o prima non avevano coraggio?.
Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema” - it perché ha condiviso una chat con Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram dopo il caso sui messaggi inviati agli ... fanpage.it
La concentrazione del potere, un rischio anche per la democrazia La denuncia del Papa per i danni prodotti dall’attuale modello economico Riccardo Moro, @oss_romano x.com
«Mi hanno fatto fuori come un latitante. » Daniele Dal Moro torna a parlare della sua esclusione dal Grande Fratello Vip, una decisione che ancora oggi trova difficile da accettare. Nelle sue recenti storie su Instagram, ha puntato il dito contro quello che definis - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.