GF Vip Dal Moro denuncia | Tutto marcio una vergogna

Daniele Dal Moro, tra i concorrenti più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip, torna a parlare apertamente della sua squalifica dal reality di Canale 5. L’esclusione, avvenuta nel marzo 2023, era stata motivata dalla produzione con “atteggiamenti irruenti e irrispettosi” nei confronti dell’allora fidanzata Oriana Marzoli, considerati in violazione del regolamento del programma. A distanza di tempo, Dal Moro continua a ritenere la decisione ingiusta e non completamente accettata. Accuse al sistema e chat con Signorini. Negli ultimi giorni, l’ex gieffino ha scelto di rompere il silenzio tramite alcune Instagram Stories, in cui parla di un “sistema sbagliato”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Daniele Dal Moro: “Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l’ho con lui, è la punta dell’icerberg del sistema” - it perché ha condiviso una chat con Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram dopo il caso sui messaggi inviati agli ... fanpage.it