Gesù Bambino contro Babbo Natale terzo round

G esù Bambino contro Babbo Natale, terzo round. Dopo due anni di tentativi fallimentari per proporre un racconto diverso rispetto a quello imbastito solo di regali e Babbi panciuti, ci riprovo con le nipotine. Riannodando con la grande, cinque anni, i nodi della memoria per testare se qualcosa si è depositato o tocca ripartire da zero. La piccola, tre anni, ascolta, annuendo a modo suo, con gli occhioni spalancati. L’albero da Bressanone, il presepe da Nocera Inferiore: Piazza San Pietro si accende per il Natale X Leggi anche › Aspettando Gesù bambino la notte di Natale Allora, vediamo un po’ se ti ricordi cosa ti ho raccontato l’anno scorso: chi era Gesù Bambino? Ah sì, l’aiutante di Babbo Natale! (partiamo malissimo) Uhm, non proprio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

