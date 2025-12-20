George Clooney le donne e l’annuncio shock | Ho 64 anni non ci riesco più Mia moglie lo sa
A sessantaquattro anni l’attore si mette a nudo in una lunga intervista e spiega: “Ho parlato con mia moglie e e ho spiegato tutto. Da adesso si cambia” C’era una volta uno dei sex symbol più amati, ammirati e desiderati del palcoscenico. Centinaia di migliaia di donne impazzivano nel guardarlo sullo schermo, tra avventure e corteggiamenti amorosi. George Clooney ha fatto strage di cuori: tra colleghe, attrici, donne dello spettacolo e semplici fans pronte a tutto per conoscerlo, ha collezionato flirt e storie di ogni tipo. Ma oggi, a sessantaquattro anni, il divo statunitense ha stupito tutti con un annuncio a sorpresa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
