genova palermo a r senza inquinare con il traghetto a gnl

GNV Virgo, il nuovo traghetto passeggeri della compagnia e primo mezzo italiano a lunga percorrenza alimentato a gas naturale liquefatto impiegato su un collegamento regolare. Nei giorni scorsi nel porto di Genova si è svolto il primo rifornimento del combustibile raffreddato a -162°C. "Questo momento rappresenta per GNV una vera svolta nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale della nostra flotta - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di GNV, Matteo Catani -. L’introduzione del GNL nella nostra operatività quotidiana non solo riduce drasticamente le emissioni inquinanti, ma ci permette anche di maturare esperienza concreta con le tecnologie che guideranno il futuro del trasporto marittimo europeo, confermando il nostro impegno verso una navigazione sempre più sostenibile e competitiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

