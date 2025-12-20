Generali corre in Borsa | titolo al top da 25 anni

L’andamento del quarto trimestre e il punto sui principali progetti e sui cantieri strategici per il 2026. Sono i temi trattati dal cda di Generali, che è stato preceduto dal comitato investimenti, nell’ultima riunione di un anno per molti versi agitato. Il 2025 è iniziato con l’annuncio dell’alleanza con Natixis nel risparmio gestito, alla quale il Leone ha di recente rinunciato. In primavera si è tenuta l’assemblea che ha rinnovato l’intero board e in parallelo è partita la scalata di Mps su Mediobanca che ha portato a un tentativo di difesa di Piazzetta Cuccia con l’offerta per Banca Generali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

