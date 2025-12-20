Mentre il mondo si divide tra fan di ChatGPT e Claude, c’è un gigante che ha affilato le armi: Google. Con il lancio di Gemini Pro (precedentemente noto come bard o integrato nel piano Google One AI Premium), Big G ha portato sul tavolo un’intelligenza artificiale spaventosamente potente. La sua forza non è solo nel ragionamento, ma nell’integrazione. Immagina un’AI che vive dentro i tuoi Google Docs, che analizza le tue email su Gmail o che crea slide su Presentazioni. Tuttavia, il prezzo ufficiale per accedere a questo livello di potenza è di circa 22€ al mese. Una cifra importante. Ma c’è una “porta segreta” per accedere a questa tecnologia senza pagare il prezzo pieno: il Marketplace di GamsGo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Gemini Pro: L’AI di Google a prezzi folli, regalo di Natale ideale

Leggi anche: Google fa un bel regalo agli studenti universitari: Google AI Pro gratis per un anno

Leggi anche: Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro agli universitari

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gemini 3 Pro: la vera rivoluzione è nell'interfaccia - Parlando di IA generativa, è evidente come non si tratti più soltanto di modelli performanti che macinano dati a velocità record, ma di un cambiamento nell'approccio stesso con cui interagiamo con ... tomshw.it

È arrivato Gemini 3 Pro, il più potente modello IA di Google corteggia anche le soluzioni agentiche - Il nuovo modello introduce una strategia più agentica e una forte crescita nelle capacità di analisi complesse. dday.it

Google One, arrivano i piani di “Gemini Pro” e “Ultra” - All’attuale offerta Gemini Advanced, si andrebbero ad aggiungere anche i piani “Gemini Pro” e “Gemini ... tecnoandroid.it

Google Gemini si evolve ancora e svela l'integrazione con NotebookLM nella versione web dell'app - facebook.com facebook

Gemini 3 Flash rolling out in Google AI Mode x.com