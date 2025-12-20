Gaza presentato a Paesi donatori progetto Kushner-Witkof per fare della Striscia un resort

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato a potenziali Paesi donatori il progetto Kushner-Witkof, volto a trasformare la Striscia di Gaza in un resort high tech di lusso. L'iniziativa, ideata da una squadra di investitori americani guidati da Jared Kushner, cerca di proporre una nuova visione di sviluppo per la regione. La proposta sarà valutata dagli interlocutori internazionali e potrebbe rappresentare un passo importante per il futuro della zona.

(Adnkronos) – Trasformare la Striscia di Gaza in un resort high tech di lusso. E' stato presentato a possibili Paesi donatori il progetto messo a punto da una cordata di investitori americani guidati da Jared Kushner, genero di Donadl Trump, negoziatore dell'accordo di pace per la Striscia di Gaza e ora anche per la pace . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

