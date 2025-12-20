Gattile Forlanini la Regione apre ai volontari ma dopo 24 anni niente mercatino natalizio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per la raccolta fondi che, da tanti anni, l’associazione Azalea organizza nell’ex ospedale Forlanini per finanziare le proprie attività.La richiesta all'indirizzo sbagliatoLa richiesta inoltrata alla regione Lazio, per ottenere il rituale via libera, non è arrivata a destinazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

