Gattile Forlanini la Regione apre ai volontari ma dopo 24 anni niente mercatino natalizio
Niente da fare per la raccolta fondi che, da tanti anni, l’associazione Azalea organizza nell’ex ospedale Forlanini per finanziare le proprie attività.La richiesta all'indirizzo sbagliatoLa richiesta inoltrata alla regione Lazio, per ottenere il rituale via libera, non è arrivata a destinazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Gattile Forlanini:"Ogni mese paghiamo 400 euro per stare lì", ma dalla Regione niente permesso per la raccolta fondi
Leggi anche: La Regione Lazio blocca la raccolta fondi: a rischio i gatti del Forlanini
Gattile Forlanini:Ogni mese paghiamo 400 euro per stare lì, ma dalla Regione niente permesso per la raccolta fondi; La Regione Lazio blocca la raccolta fondi: a rischio i gatti del Forlanini; Allarme gatti Forlanini, la denuncia: “La Regione ci impedisce raccolta fondi e chiede 15mila euro”; Regione Lazio: disponibili a trovare soluzione, dal gattile Forlanini nessuna.
GIUNTA ROCCA BLOCCA FONDI NATALIZIA ASSOCIAZIONE AZALEA PER GATTILE FORLANINI, SI APRA SUBITO TAVOLO DI CONFRONTO di Daniele Diaco e Valerio Novelli, consigliere M5S in regione Lazio Apprendiamo con forte preoccupazione e sc - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.