Gasperini partita speciale per l’ex Atalanta | il retroscena svelato da Mangiante C’entra il passato bianconero dell’allenatore della Roma
Gasperini torna a Torino per sfidare il suo passato. Il curioso episodio svelato da Angelo Mangiante sul tecnico giallorosso. Il ritorno di Gian Piero Gasperini a Torino per la sfida contro la Juventus non è mai una partita banale. Il tecnico della Roma, nato a Grugliasco e cresciuto calcisticamente in panchina proprio nel vivaio bianconero, vive questo match come un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo. Durante il pomeriggio di sabato 20 dicembre 2025, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante ha svelato un retroscena curioso e divertente avvenuto a pochi passi dall’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Roma, Tempestilli: “Con il Como servirà una partita importante. Gasperini allenatore esperto”
Leggi anche: Conferenza stampa Tudor, sfogo dell’allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve. Svelato il retroscena
Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu - Gasperini: "Sempre avuto grande stima di Chivu" Gasperini ha poi aggiunto: "Prima tre e poi a quattro difensori? corrieredellosport.it
Gasperini e il gol Bonny: “Peccato perché è un episodio che ha determinato la partita”. Su Chivu... - Gasperini: "Tanti i meriti di Chivu" "Contro l’Inter non è facile. tuttosport.com
Palladino?Gasperini ? L’allenatore parla prima di Napoli-Atalanta
#Boniek: “ #Juventus- #Roma partita equilibrata. #Gasperini sta facendo miracoli con un attaccante e mezzo” #ASRoma #IlTempo x.com
#Gasperini propone una nuova regola per il portiere per velocizzare la manovra e fa riferimento alla partita con il #Como. “Ci sono cose che non piacciono alla gente e bisognerà trovare un modo”. Diteci la vostra nei commenti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.