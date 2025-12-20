Gasperini ha espresso alcune considerazioni sul modo di giocare nel calcio contemporaneo, evidenziando come molte squadre puntino sulla costruzione dal basso. I dati di Kickest confermano questa tendenza, premiando chi effettua più conclusioni verso la porta. Questi numeri forniscono una panoramica oggettiva sulle strategie più efficaci nel calcio di oggi. Gasperini critica il gioco dal basso: i numeri che spiegano il calcio moderno.

Inter News 24 Gasperini, tecnico della Roma, ha riflettuto sulle tendenze attuali e i dati Kickest premiano chi conclude di più verso la porta. I tiri in porta sono diventati un indicatore sempre più centrale nell’analisi del rendimento delle squadre di Serie A. Un dato che si lega anche alle riflessioni sul calcio moderno fatte in queste ore da Gian Piero Gasperini, attuale tecnico della Roma, che ha criticato la tendenza di molti allenatori a costruire dal basso in modo ossessivo, finendo spesso per andare all’indietro invece di cercare rapidamente la verticalità. In questo contesto, il numero di conclusioni nello specchio assume un valore ancora più significativo: non solo quantità di gioco prodotto, ma anche capacità di essere incisivi e diretti. 🔗 Leggi su Internews24.com

