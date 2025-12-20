Garlasco una settimana che riapre ferite e interrogativi | cosa è successo davvero negli ultimi giorni

La settimana appena trascorsa ha segnato un nuovo punto di svolta nel caso del delitto di Garlasco. A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta riaperta nel 2025 continua a produrre elementi che, almeno sul piano mediatico e investigativo, sembrano ridisegnare lo scenario. Al centro ci sono nuove letture di vecchie prove, perizie genetiche rivalutate e una pressione crescente sull’impianto che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Il dettaglio del telefono e il tentativo di chiedere aiuto. Uno degli aspetti più discussi riguarda la presenza di una traccia di sangue sotto il telefono fisso della villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, una settimana che riapre ferite e interrogativi: cosa è successo davvero negli ultimi giorni Leggi anche: Ornella Vanoni, cosa è successo davvero negli ultimi giorni: la scoperta dopo la morte della cantante Leggi anche: Ornella Vanoni, gli ultimi giorni drammatici: cos’è successo davvero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Garlasco, esplode la bomba: “Dna Sempio ovunque” | la frase che fa crollare 18 anni di certezze; Garlasco, il ritorno di Stasi in aula: tra nuova perizia sul Dna e vecchie ferite che non si rimarginano; “Alibi cancellato” La svolta arriva in tv: l’annuncio cambia tutto; Caso Garlasco, colpo di scena in tribunale: Alberto Stasi in aula a sorpresa. Garlasco, le nuove indagini cambiano lo scenario: cosa è emerso nell’ultima settimana - Nuove perizie, alibi fragili e testimonianze riemerse riportano il caso Poggi al centro delle indagini. panorama.it

