Garlasco un terremoto | Stasi doveva essere escluso Un anno prima della condanna

"Già nel 2014" il "profilo genetico di Alberto Stasi " doveva "essere escluso quale contributore" alle "tracce" di dna maschile individuate sui "margini ungueali" di Chiara Poggi. Lo scrive il dottor Ugo Ricci, il biologo genetista consulente del condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco nelle "osservazioni" alla perizia genetico-forense discussa giovedì al termine dell'incidente probatorio e depositate dai legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Per l'esperto della Forensic Genit Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, l'elaborato dimostra come l'allora perito della Corte d'assise d'appello che condannò Stasi a 16 anni avrebbe dovuto escludere l'ex fidanzato di Chiara "a prescindere dal metodo statistico " utilizzato oggi e non utilizzabile all'epoca perché il metodo è stato "pienamente riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale" solo nel 2015.

Massimo Lovati attacca Alberto Stasi presente all'incidente probatorio di Garlasco, perché "è fuori luogo" - Massimo Lovati ha criticato Alberto Stasi dopo che questi si è presentato all'udienza dell'incidente probatorio per il caso del delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, Lovati a "Ignoto X": "Stasi in aula come la Stella sull'albero di Natale" - L'avvocato penalista non si è espresso sull'i ncidente probatorio di oggi al Tribunale di Pavia, volto a far luce sui punti più controversi dell'inchiesta su Sempio, ora indagato per l'omicidio di ... tg.la7.it

Garlasco, bomba dell'avvocato Bocellari: fuori nuove prove. "Cosa dovete sapere ora..." - facebook.com facebook

