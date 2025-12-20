Gabriel Jesus va in Serie A? Spunta una nuova indiscrezione Quella squadra pressa per l’attaccante
Il Milan valuta il ritorno in Serie A di Gabriel Jesus: prestito secco e rinforzo offensivo per Allegri Il mercato rossonero si infiamma e un nome di calibro internazionale torna a farsi strada in Serie A: Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluigi Longari di Sportitalia, l’entourage dell’attaccante brasiliano avrebbe nuovamente proposto il giocatore al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Gabriel Jesus debutterà in Serie A? Quella squadra vuole fare sul serio per l’attaccante ex Manchester City
Leggi anche: Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester City
Milan, centravanti cercasi: spunta Gabriel Jesus; Serie A, Calciomercato Milan – Trattative live per un attaccante top: le ultimissime; Tether vuole la Juve, Exor dice no - La rassegna stampa del 13 dicembre 2025; Milan, è caccia al centravanti: fra Zirkzee e Fullkrug spunta l'occasione Gabriel Jesus?.
Gabriel Jesus al Milan, ci sono novità: cosa sta succedendo! - Arrivano aggiornamenti sul possibile matrimonio fra Gabriel Jesus e il Milan: ecco i possibili scenari! fantamaster.it
Il nuovo Gabriel Jesus sbarca in Serie A: firma per lo Scudetto - Novità interessanti sul fronte calciomercato per il nuovo Gabriel Jesus. calciomercatonews.com
Milan, è caccia al centravanti: fra Zirkzee e Fullkrug spunta l'occasione Gabriel Jesus? - La società rossonera potrebbe tornare sul mercato per dare a mister Massimiliano Allegri un giocatore. tuttomercatoweb.com
SI ALLONTANA GABRIEL JESUS L'attaccante brasiliano , accostato nei giorni scorsi al #Milan, ha messo a tacere tutte le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall'Arsenal, ribadendo la sua volontà di rimanere Le sue parole: "Sento di avere ancor - facebook.com facebook
#GabrielJesus #Juve Proposto scambio con l'attaccante bianconero x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.