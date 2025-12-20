Gabriel Jesus va in Serie A? Spunta una nuova indiscrezione Quella squadra pressa per l’attaccante

Il Milan valuta il ritorno in Serie A di Gabriel Jesus: prestito secco e rinforzo offensivo per Allegri Il mercato rossonero si infiamma e un nome di calibro internazionale torna a farsi strada in Serie A: Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluigi Longari di Sportitalia, l’entourage dell’attaccante brasiliano avrebbe nuovamente proposto il giocatore al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

