Gabriel Jesus in Serie A? Proposto il prestito ad una big | ecco cosa sta accadendo attorno al futuro dell’attaccante brasiliano La Juve osserva

Gabriel Jesus torna di moda in Italia: proposto al Milan, ma la Juventus resta alla finestra. Damien Comolli valuta il colpo mondiale per l’attacco del 2026. Il nome di Gabriel Jesus torna a scuotere il calciomercato italiano, riaccendendo suggestioni che in casa Juventus non sono mai del tutto svanite. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, l’entourage dell’attaccante brasiliano avrebbe proposto il calciatore al Milan, ma le tracce portano inevitabilmente anche verso Torino. Il centravanti dell’Arsenal, infatti, è stato a lungo un obiettivo sensibile della dirigenza bianconera nelle passate stagioni, considerato il profilo ideale per completare il reparto offensivo per caratteristiche tecniche e caratura internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

