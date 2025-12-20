furto di gioielli in casa condannato a 4 anni

Siena, 20 dicembre 2025 – Furto in abitazione, nuovi guai giudiziari per Viktoria Mitioglio, la giovane che è stata condannata il 9 luglio scorso in appello a 21 anni, tre in meno della pena ritenuta giusta dalla corte di Assise di Siena il 17 giugno 2024 per il concorso nel delitto di Largo Sassetta. Come noto, ad uccidere con un laccio, di stoffa o di tessuto, Anna Maria Burrini, 81 anni, era stato Volodymyt Udzienov. Lo zio di Viktoria che attualmente è reclusa a Sollicciano. La nipote questa volta è accusata di furto in abitazione insieme al suo ormai ex compagno, mentre la madre di Udzienov, da tutti chiamato ’Vova’, doveva rispondere di ricettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

