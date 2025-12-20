Furto di gioielli in casa condannato a 4 anni
Siena, 20 dicembre 2025 – Furto in abitazione, nuovi guai giudiziari per Viktoria Mitioglio, la giovane che è stata condannata il 9 luglio scorso in appello a 21 anni, tre in meno della pena ritenuta giusta dalla corte di Assise di Siena il 17 giugno 2024 per il concorso nel delitto di Largo Sassetta. Come noto, ad uccidere con un laccio, di stoffa o di tessuto, Anna Maria Burrini, 81 anni, era stato Volodymyt Udzienov. Lo zio di Viktoria che attualmente è reclusa a Sollicciano. La nipote questa volta è accusata di furto in abitazione insieme al suo ormai ex compagno, mentre la madre di Udzienov, da tutti chiamato ’Vova’, doveva rispondere di ricettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Furto in casa, fuga e resistenza. Condannato e rimpatriato un albanese di 24 anni
Leggi anche: Tentò un furto a 72 anni, condannato oggi a scontare la pena ai domiciliari: 77enne finisce “in casa”
Furto di gioielli in casa, condannato a 4 anni; Roma, ruba gioielli, orologi e soldi all’amica e fugge in Spagna: incastrata dalle foto su Facebook; Truffa del finto carabiniere alla moglie di Vanzina, due anni al ladro che le rubò 150mila euro.
Furto di gioielli in casa, condannato a 4 anni - Siena, l’uomo avrebbe fatto il colpo insieme alla 27enne ora in carcere per il delitto di Largo Sassetta. msn.com
Ladri in azione in pieno giorno a Tricesimo: casa a soqquadro, spariti gioielli per 5mila euro - Furto in abitazione a Tricesimo: ladri forzano una finestra e rubano gioielli per 5mila euro. nordest24.it
Ladro in manette per furto di gioielli a Matera, incastrato dalle impronte: il ruolo del vicino di casa - A Matera un uomo è stato arrestato per furto in abitazione grazie alle telecamere e alle impronte digitali rilevate dalla Polizia. virgilio.it
Milano, rapina in pieno giorno: un uomo blocca una donna e fugge con i gioielli https://tg.la7.it/cronaca/milano-furto-gioielli-turista-americana-18-12-2025-249535 - facebook.com facebook
Ladri portano via 5mila euro tra denaro e gioielli: altro furto in un'abitazione x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.