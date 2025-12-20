Furti e truffe un inizio weekend da più di 100mila euro di bottino
Malviventi in azione tra città e provincia negli ultimi giorni. MartignaccoI ladri hanno forzato una finestra di un'abitazione in via Cividina a Martignacco, tra le 13 e le 20 di venerdì 19 dicembre, rubando monili in oro per un valore di circa 50 mila euro. La proprietaria 61enne ha denunciato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
