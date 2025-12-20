Malviventi in azione tra città e provincia negli ultimi giorni. MartignaccoI ladri hanno forzato una finestra di un'abitazione in via Cividina a Martignacco, tra le 13 e le 20 di venerdì 19 dicembre, rubando monili in oro per un valore di circa 50 mila euro. La proprietaria 61enne ha denunciato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Furti e truffe, un inizio weekend da più di 100mila euro di bottino

Leggi anche: Pokemon, una miniera d'oro tra furti e truffe per i pezzi più rari da collezione che possono valere milioni di euro

Leggi anche: Maxi rapina a Prati in un negozio di antiquariato: ladri scappano con un bottino da 100mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una notte sulla gazzella tra pedinamenti, truffe e una spaccata in villa - Il lavoro dei Carabinieri sul territorio di Udine tra repressione, controlli e l'obiettivo di far sentire al sicuro i cittadini ... rainews.it