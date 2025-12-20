Furti con strappo di telefonini | due arresti|VIDEO
Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare domiciliare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 35enne e di un 53enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Una sequenza durata pochi secondi, sintomo evidente di una certa "abitudine" a eseguire quei gesti. Tanto sono bastati a Roberto A., 59enne con un "corredo" di precedenti penali (tra cui figurano furti con strappo e rapine sin dal 1986) per mettere a segno
