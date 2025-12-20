Furti con strappo a Napoli due arresti | colpite donne al Vomero e nella zona industriale
Presi due scippatori. Due uomini, di 35 e 53 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero perché ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo. I due si trovano attualmente agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito per delega del Procuratore della Repubblica, al termine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Assalito da due minorenni al parco e rapinato.
Una sequenza durata pochi secondi, sintomo evidente di una certa "abitudine" a eseguire quei gesti. Tanto sono bastati a Roberto A., 59enne con un "corredo" di precedenti penali (tra cui figurano furti con strappo e rapine sin dal 1986) per mettere a segno - facebook.com facebook
