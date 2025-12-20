Furti con strappo a Napoli due arresti | colpite donne al Vomero e nella zona industriale

Presi due scippatori. Due uomini, di 35 e 53 anni, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero perché ritenuti gravemente indiziati di furto con strappo. I due si trovano attualmente agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito per delega del Procuratore della Repubblica, al termine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Furti con strappo a Napoli due arresti | colpite donne al Vomero e nella zona industriale

© Teleclubitalia.it - Furti con strappo a Napoli, due arresti: colpite donne al Vomero e nella zona industriale

