Furgone carico di attrezzature sospette intercettato dai Carabinieri a Formigine

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone carico di attrezzature da lavoro di sospetta provenienza furtiva è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo nel corso di un controllo del territorio effettuato nella mattinata del 19 dicembre, in località Ponte Fossa di Formigine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Furgone rubato intercettato nella notte: recuperati ciclomotore e attrezzi agricoli per 15mila euro - L'operazione dei carabinieri della Radiomobile di Termoli a Campomarino.

Fiamme a furgone con attrezzature per service audio-video - Un furgone contenente attrezzatura utilizzata per attività di service audio e video per eventi è andato quasi distrutto in un incendio appiccato questa notte, attorno all'1.

Giugliano, furgone sospetto bloccato dalla municipale: trasportava moto rubate - Un furgone sospetto ha attirato l'attenzione degli agenti della polizia municipale di Giugliano ieri lungo la circumvallazione esterna.

