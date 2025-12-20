Furgone carico di attrezzature sospette intercettato dai Carabinieri a Formigine
Un furgone carico di attrezzature da lavoro di sospetta provenienza furtiva è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo nel corso di un controllo del territorio effettuato nella mattinata del 19 dicembre, in località Ponte Fossa di Formigine. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
