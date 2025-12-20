Serata all’insegna del calore, della musica e delle tradizioni a Serra di Pratola, dove domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 19:30, Piazza Tiglio ospiterà l’evento “Fuoco, fiamme e patate”.Una manifestazione pensata per tutta la comunità, con musica live, stand gastronomici e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Lotto, vinti 100.000 euro a Pratola Serra

Leggi anche: Sentenza sul falso ideologico a Pratola Serra: le motivazioni del Tribunale di Avellino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fuoco, fiamme e patate: festa e tradizione a Serra di Pratola.

CAMION DI PATATE IN FIAMME NELLA NOTTE A SULMONA - SULMONA – Un camion carico di patate è andato distrutto in un incendio divampato questa notte, intorno alle 5. reteabruzzo.com