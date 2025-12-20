Prima di Man City-West Ham che si gioca sabato, il vantaggio di Fulham e Nottingham Forest sugli Hammers terzultimi in classifica è rispettivamente di sette e cinque punti per cui siamo di fronte a una partita tra due club che devono comunque stare attenti a non scivolare troppo anche se un loro coinvolgimento vero e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Nottingham Forest (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Liverpool-Nottingham Forest (sabato 22 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i Reds

IL FULHAM CAMBIA VOLTO CON HARRY WILSON È una stagione in crescendo dal punto di vista qualitativo per il Fulham di Marco Silva. La formazione londinese aveva iniziato la stagione con uno spirito più conservativo e con poco spazio lasciato alla - facebook.com facebook