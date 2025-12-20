fugge dopo un incidente a roma con due morti arrestato in calabria

AGI - È stato arrestato, con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della fuga e omissione di soccorso, il conducente che la mattina del 9 dicembre scorso, alla guida di un'automobile Mercedes classe A, ha impattato violentemente con una Dacia Dokker in transito su in via Ettore Rolli, per poi fuggire. A seguito dello scontro era deceduto un cittadino italiano di 67 anni. Attualmente il soggetto, uomo italiano di 26 anni con precedenti penali, si trova presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, città dove è stato rintracciato grazie a accurate indagini, coordinate dalla procura di Roma e portate avanti dagli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, con il supporto dell' Arma dei carabinieri del luogo di ritrovamento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

