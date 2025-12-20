Fuga rocambolesca nella notte dal carcere di Locri | è caccia all' uomo

Non si arrestano da oltre quarantotto ore le ricerche del detenuto iraniano di 37 anni evaso l’altra sera dalla Casa circondariale di Locri. L’uomo è riuscito a fuggire scavalcando il muro di cinta insieme a un detenuto afghano di 25 anni, rintracciato poco dopo nei pressi dell’ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

