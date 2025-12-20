Frosinone-Spezia 2-1 | troppo forte la capolista ma aquilotti sfortunati per la traversa di Soleri

Frosinone, 20 dicembre 2025 – Una sconfitta prevista, certo, perché contro la capolista allenata dall'ex Alvini, lo Spezia poteva anche tranquillamente perdere. E pensare che la squadra di Donadoni, dopo 4 minuti è andata vicinissima al vantaggio colpendo la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il colpo di testa di Soleri. Chissà come sarebbe andato il match se la palla fosse entrata, ma alla fine, il k.o. è legittimo, anche se nel finale Beruatto accorcia. Termina invece a lato il tentativo di Artistico che colpisce bene al 9'. L'inizio, insomma, è arrembante da parte degli aquilotti di Donadoni, che lascia fuori Mateju per Cistana, mentre si rivede Hristov al centro della retroguardia; in attacco la coppia Soleri e Artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

