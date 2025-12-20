Frosinone l' agente Chiara Romanello protagonista nel videoclip solidale di Natale per Telethon 2025
Frosinone, l'agente Chiara Romanello è protagonista nel videoclip solidale di Natale per Telethon 2025. La Polizia di Stato di Frosinone ha preso parte a questo progetto con l’obiettivo di sostenere le iniziative di solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cause benefiche. La partecipazione di figure istituzionali come Romanello testimonia l’impegno della comunità locale nel promuovere valori di solidarietà e condivisione.
La Polizia di Stato di Frosinone ha partecipato con entusiasmo a un progetto solidale di grande valore sociale, aderendo alla realizzazione di un videoclip musicale legato al brano natalizio “Buon Natale a tutti voi”, interpretato dalla Little Tony Family. L’iniziativa è stata promossa con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
