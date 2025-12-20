Frosinone l' agente Chiara Romanello protagonista nel videoclip solidale di Natale per Telethon 2025

Frosinone, l'agente Chiara Romanello è protagonista nel videoclip solidale di Natale per Telethon 2025. La Polizia di Stato di Frosinone ha preso parte a questo progetto con l’obiettivo di sostenere le iniziative di solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cause benefiche. La partecipazione di figure istituzionali come Romanello testimonia l’impegno della comunità locale nel promuovere valori di solidarietà e condivisione.

