frontale lungo la statale 45 tre feriti nello scontro

Scontro frontale tra due auto, nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre, in Valtrebbia. Lungo la Statale 45, all’altezza di Confiente, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone, l’auto infermieristica del 118 di Bobbio. Tre i feriti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

