Freestyle Cina sugli scudi negli Aerials a Secret Garden | Li Tianma e Kong Fanyu trionfano nella tappa di casa
Spettacolo in area, non lo si potrebbe definire altrimenti parlando degli Aerials, la specialità del freestyle dedicata ai salti acrobatici sulla neve. Evoluzioni da lasciare senza fiato nella seconda tappa della Coppa del Mondo a Secret Garden (Cina), dopo quanto accaduto nella prima uscita stagionale a Ruka (Finlandia). Si è assistito a un autentico dominio dei padroni di casa, in una sede tra l’altro di quello che furono i Giochi Olimpici di Pechino nel 2022. Li Tianma è riuscito a totalizzare 128.01 punti, precedendo il connazionale Qi Guangpu (120.80), campione a Cinque Cerchi tre anni fa, e lo svizzero Noé Roth (110. 🔗 Leggi su Oasport.it
