Fratelli d' Italia compie 13 anni
"Un atto d’amore vero, fatto di visione, sacrificio e fiducia. Una scommessa vinta che oggi racconta una storia di orgoglio, identità e appartenenza. Siamo Fratelli d’Italia ". Così il partito fondato da Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa celebra i suoi primi 13 anni di vita con una foto su Instagram che ritrae i tre co-fondatori abbracciati. Un partito che, al suo esordio in occasione delle elezioni Politiche del 2013, prese un misero 1,9% e che tre anni fa ha vinto le elezioni con il 26% dei consensi. Alle Europee del 2024, invece, ha ottenuto il 28,8% e ora molti sondaggi lo accreditano a percentuali che vanno dal 28 al 31%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
