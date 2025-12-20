Modena, 20 dicembre 2025 – “Siamo indignati per il travisamento, per l’alterazione della Storia. Non si può in nessun modo affermare che il Ducato di Modena fu partecipe all’unità d’Italia. Combatteva anzi contro l’unità d’Italia”. C’era anche Francesco Garibaldi, discendente di quarta generazione (il nipote del nonno) dell’ Eroe dei due mondi, al picchetto di stamattina in piazza Roma contro la lapide apposta sulla facciata dell’Accademia militare. Rivoluzione rifiuti: "Tariffa puntuale, a partire da gennaio sarà pienamente attiva" Il presidio è stato organizzato sotto la statua di Ciro Menotti da varie associazioni risorgimentali tra cui il Comitato di Caserta e di Modena dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, l’Unuci, le Guardie d’Onore del Pantheon e l’associazione Giuseppe Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco, pronipote di Garibaldi, alla protesta per la lapide della discordia. "Offesa alla Storia d'Italia"

Leggi anche: Accademia, la lapide della discordia: "Sugli Estensi una bestialità storica"

Leggi anche: San Francesco, la protesta a sostegno della Palestina arriva davanti alla Basilica

