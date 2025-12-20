Francesco Modesto toglie i veli al suo Mantova contro l’Empoli

Francesco Modesto si è preso definitivamente il Mantova ed è pronto a vivere l’ esordio sulla panchina biancorossa. Il tecnico calabrese ha raccontato le sue prime giornate virgiliane alla vigilia del match che domani (domenica 21 dicembre) porterà al “Martelli” l’ Empoli per una sfida senza dubbio impegnativa: “Quando mi ha chiamato il direttore (Rinaudo – ndr) ho risposto sì ancora prima che finisse la frase. Sono pronto e carico e sono consapevole che questa è una tappa molto importante della mia carriera. Ci sono delle difficoltà, altrimenti non sarei qui, ma, nello stesso tempo, sono convinto che questa squadra ha le qualità per conquistare la salvezza, che, del resto, è quello che mi ha chiesto di raggiungere il presidente Piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

