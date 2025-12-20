Francesco De Siena ha vinto The Voice Senior 2025 quanto ha guadagnato

The Voice Senior si conferma uno dei programmi musicali più seguiti della televisione italiana, grazie a un format ormai consolidato e a un pubblico affezionato che apprezza storie personali, talento ed esperienza. L'edizione 2025 si è conclusa con la vittoria di Francesco De Siena, professore di musica di Lecce, che ha conquistato il pubblico da casa al termine della finalissima. Il vincitore ha chiuso al primo posto con il 34,75% dei voti, precedendo Pierluigi Lunadei, fermo al 29,96%, e Giovanna Russo, che ha raccolto il 22,02%. Al quarto posto Carmelo Sciplido con il 13,26%. Un risultato netto, che ha confermato l'apprezzamento del pubblico per l'interpretazione e il percorso del vincitore.

