Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior | Grazie di cuore a tutta l'Italia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. Il musicista, nel team di Nek, ha conquistato la vittoria sulle note di Era già tutto previsto di Cocciante. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Francesco De Siena, chi &#232; il cantante salentino che ha stregato giudici e pubblico a The Voice Senior - Cantando "Avrai" di Claudio Baglioni, ha fatto girare tutti e quattro i giudici guadagnandosi il ticket per proseguire la corsa nel talent di Rai1 nella ... quotidianodipuglia.it

Da Morciano di Leuca a The Voice Senior, il salentino Francesco De Siena conquista pubblico e giudici - Così ieri sera il salentino Francesco De Siena &#232; stato protagonista della terza puntata del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Francesco canta “La sera dei miracoli di Lucio Dalla | The Voice Senior Italy Semifinale

Video Francesco canta “La sera dei miracoli di Lucio Dalla | The Voice Senior Italy Semifinale

