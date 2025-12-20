Francesco De Siena del team Nek è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior
Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ieri sera su Rai 1 ha conquistato il prime time con oltre 3 milioni di spettatori e il 22,70% di share con un picco d’ascolto di 3.790.000 spettatori. Lo sottolinea una nota Rai. De Siena, 60 anni, da Morciano di Leuca (LE), sposato e con due figli, è cantante ed insegnante. 🔗 Leggi su Feedpress.me
