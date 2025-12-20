Frana di Boccassuolo Riapre al transito con un varco provvisorio la via comunale La Ferrara - Centocroci
È stato riaperto ufficialmente giovedì a Boccassuolo di Palagano, sull’Appennino modenese, il collegamento della via comunale La Ferrara - Centocroci, la strada distrutta dalla grande frana che si è riattivata lo scorso mese di marzo, movimentando oltre 3,5 milioni di metri cubi di terra. Da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
