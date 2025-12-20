FOTOGALLERY Benevento Primavera un guizzo di Soprano manda al tappeto l’Avellino | quarta vittoria di fila

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2 si è tinto di giallorosso il derby dell’Avellola dove ad imporsi è stato il Benevento superando 1-0 l’Avellino di mister Gigi Molino, calciatore che nella sua lunga carriera ha indossato le maglie di entrambe le società. Per i giallorossi di De Angelis si tratta del quarto successo di fila con i sanniti ora secondi in classifica (24) a -3 dalla capolista Monopoli. Nel primo tempo il Benevento ha provato subito ad alzare i giri del motore mettendo pressione ai biancoverdi, ma al 20’ sono stati gli irpini ad andare in gol, poi annullato per un off side. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

