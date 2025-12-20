“I dati del tesseramento confermano con grande chiarezza che Forza Italia sta vivendo un momento di forte crescita anche in Emilia-Romagna. I risultati che stanno emergendo sono molto positivi e testimoniano un rinnovato entusiasmo, una partecipazione diffusa e una fiducia crescente nel nostro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Forza Italia, Rosaria Tassinari: “I dati del tesseramento confermano un momento di crescita del partito”

